Москва, 7 мая, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Абхазия генерал-полковником Владимиром Ануа», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ходе встречи Белоусов заявил, что Абхазия — надежный союзник России в Закавказье, с которым в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируется общее пространство обороны.

«Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих. Намерены и дальше активно развивать двустороннее взаимодействие», — отметил министр обороны РФ.

Кроме того, Белоусов подчеркнул, что важным элементом обеспечения региональной безопасности является 7-я российская военная база, где особое внимание уделяется повышению ее боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия не намерена создавать военно-морскую базу в Очамчирской бухте в Абхазии. Он напомнил, что в республике дислоцируется 7-я военная база ВС РФ. Кроме того, Шамба отметил, что российские пограничники играют очень важную роль в вопросах безопасности республики.

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания в октябре 2023 года заявил, что РФ построит в Очамчирской бухте пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота. Москва и Сухум подписали соответствующее соглашение.

В январе 2024 года Шамба, будучи секретарём Совета безопасности Абхазии, не исключил, что пункт базирования ВМФ России в Очамчирской бухте может начать действовать уже в этом году.