Минеральные Воды, Ставропольский край, 7 мая, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Повышение доступности перелетов для граждан, новые возможности для туризма, решение вопросов транспортной связанности страны — такие задачи решает открытие новых аэропортов по всей стране, отметил во время посещения нового терминала в Минеральных Водах премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новапорт Холдинг» Новый терминал аэропорта Минеральных Вод

«Только что мы осмотрели новый терминал международного аэропорта здесь, в Минеральных Водах. Скоро он начнёт встречать гостей и будет обеспечивать современный уровень комфорта как для жителей, так и для гостей региона, что очень важно с учётом того, что за последние годы пассажиропоток этой воздушной гавани увеличился почти втрое», — открыл совещание премьер-министр.

В России развивается внутренний туризм, и наши соотечественники всё чаще выбирают Северный Кавказ для отдыха. «Минеральные Воды и ближайшие города, такие как Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, исторически являются очень популярными направлениями. И нужно делать поездки в такие центры притяжения удобнее для туристов», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Новый терминал в Минеральных Водах построен в том числе и за счёт внебюджетных средств. Проект реализован при финансовой поддержке ВЭБ.РФ и «Сбера», с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». «Это пример ответственного отношения предпринимателей к работе по развитию страны», — отметил Мишустин.

Терминал в Минеральных Водах станет уже пятнадцатым объектом аэропортовой инфраструктуры, построенным при поддержке ВЭБ.РФ. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что госкорпорация развития выступает организатором синдиката, но основной объем средств предоставляют коммерческие банки.

Фабрика проектного финансирования предусматривает меры поддержки от государства, в частности защиту от роста ключевой ставки. «В нынешних условиях принять решение по «Фабрике проектного финансирования» с такой высокой ключевой ставкой, запустить аэропорты — это, может быть, в два раза ценнее, чем это было, например, два года назад, когда ставка была не такой высокой, — на время такой высокой ключевой ставки субсидия из федерального бюджета требуется в больших объёмах», — подчеркнул Шувалов.

Как пояснил ИА Регнум финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев, строительство аэропорта — это капиталоемкий проект с долгой окупаемостью. Поэтому без мер господдержки для частных инвесторов реализовать его проблематично. По его словам, ВЭБ реализует миссию банка развития, финансируя столь масштабные и капиталоемкие проекты в инфраструктуре. «Участие ВЭБа в проектах критически важно. В настоящее время в период высокой ключевой ставки ЦБ, как минимум в части предоставления льготных условий кредитного финансирования», — поддержал его управляющий директор ГК «Спектрум» (многопрофильный инжиниринговый холдинг) Андрей Новиков. Он отметил значимость практического опыта ВЭБа, а также тот факт, что меры поддержки положительно сказываются на реализуемости проектов.

Приток частных инвестиций, который стимулируют правительственные программы и участие ВЭБа, дает ещё одно важное преимущество. «Критически важен опыт и приток «умных денег». Это эффекты масштаба и «кривой обучения» — каждый следующий проект опытного инвестора реализуется более эффективно, чем предыдущий», — заявил Андрей Новиков.