Москва, 7 мая, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, заявил 7 мая Си Цзиньпин после прибытия в Москву. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Будучи крупнейшими державами и постоянными членами Совбеза ООН, Китай и Россия будут работать вместе, чтобы отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, решительно защищать международную систему, основанную на ООН, международном праве и порядке, твердо противостоять гегемонии и «политике власти», — заявил Си Цзиньпин.

Лидер Китая также отметил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в ходе данного визита Си Цзиньпина в Москву, придаст мощный импульс развитию отношений двух стран.

«В ходе визита я проведу встречу с президентом России Владимиром Путиным для углубленного обсуждения двусторонних отношений, практического сотрудничества, а также основных международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, что придаст мощный импульс развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху», — отметил председатель КНР.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая, его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведёт переговоры с Путиным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

После визита председателя КНР, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин посетит торжественные мероприятия в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры подписали договор о стратегическом партнёрстве двух стран. Кроме того, в столицу России прибыли президенты Сербии, Кубы и Бразилии.