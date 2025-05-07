Москва, 7 мая, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Слова президента США Дональда Трампа о том, что возможность возвращения России в «Большую восьмерку» (G8) упущена, являются реверансом в сторону Москвы, но мало что значат. Об этом в среду, 7 мая, заявил учредитель «АНО Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Ранее Трамп заявил, что отказ от формата G8 с участием России был глупостью. Глава Белого дома уточнил, что прошло то время, когда к этому формату можно было бы вернуться.

«Мне кажется, это очередной очень символический, мало чего значащий реверанс в нашу сторону. В последние месяцы мы можем наблюдать не самое простое, но более продуктивное взаимодействие, нежели с прошлой администрацией США. Можем наблюдать, что Трамп применяет этот, опять же, достаточно классический переговорный прием, когда делаются небольшие знаки внимания. Мне кажется, это еще один знак внимания, просто он косвенный», — сообщил специалист.

По словам эксперта, Трамп таким образом хочет сказать, что когда-то было такое замечательное объединение, в которое входили как страны Запада, так и Россия, но из-за антироссийской политики и постоянной интенсификации этого противостояния такой хороший формат был потерян, уточнил политолог.

«Поэтому, я думаю, что не стоит воспринимать это всерьез. Насколько я понимаю руководство нашей страны в данном контексте, внешнеполитическую позицию, нам действительно достаточно индифферентен этот формат, потому что мы активно вносим вклад в развитие более перспективных объединений. Таких как БРИКС, таких как ШОС. Мы продолжаем оставаться важной стороной в формате ОПЕК+», — заявил Малинин.

Специалист также напомнил, что Россия всё еще сохраняет свое место в объединении в формате «Большой двадцатки» (G20), что является куда более важным и значимым для Москвы. Особенно такой формат намного ценнее, если сравнивать их между собой, пояснил эксперт.

«Страны Запада, в частности США, они могут декларировать свое стремление нас как-то позвать или могли бы предложить это. Но это, опять же, был бы просто реверанс, за которым мало что следует. Я не думаю, что здесь можно говорить о выгоде», — подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия потеряла интерес к участию в G8. По словам официального представителя Кремля, Москва давно не считает этот формат релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль.

В феврале американский лидер уже называл исключение России из G8 ошибкой и отмечал, что хотел бы ее возвращения в объединение. Тогда Песков в ответ на это заявил, что Москву не интересует G7, так как эта группа уже не представляет страны, лидирующие по экономическому и социальному росту.

«Группа семи» объединяет Германию, Францию, Италию, Великобританию, Японию, Канаду и США. После того, как Россию официально приняли в объединение в 1998 году, оно стало называться G8. Однако в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ, участие Москвы было приостановлено, и «восьмерка» снова превратилась в «семерку».