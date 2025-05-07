Геническ, Херсонская область, 7 мая, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил строительную площадку филиала арт-кластера «Таврида» в Херсонской области. Об этом 7 мая сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Строительство идет хорошими темпами. Уже завершены основные этапы, завершается благоустройство и подключение инженерных сетей. Полностью объект будет готов к 30 июня, а первый заезд намечен на 12 июня — День России», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

«Херсонское агентство новостей» напомнило, что данный филиал «Тавриды» станет образовательным центром для творческой молодежи исторических регионов России, вернувшихся в состав страны в 2022 году. Его строят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Филиал размещается на площади 18,5 га. Предполагается, что в комплексе смогут учиться и заниматься творческой деятельностью 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников филиала. Пространство комплекса (мастерские, жилые корпуса, инфраструктура, зоны для общения и выступлений) рассчитано на круглогодичную работу.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Национальном центре «Россия» в Москве представили национальный проект «Молодёжь и дети». Кириенко отметил, что дети и молодые люди станут не только благополучателями этого нацпроекта, но и его соавторами.

Национальный проект охватывает более 50 млн человек — треть населения страны. В рамках его реализации в России, в частности, отремонтируют и оснастят тысячи школ, создадут ещё 50 передовых инженерных школ и построят 25 современных кампусов.