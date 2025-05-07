Москва, 7 мая, 2025, 19:30 — ИА Регнум. В Кремле завершились переговоры между президентами России и Кубы Владимиром Путиным и Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Они продлились около часа.

Михаил Метцель/РИА Новости

Переговоры двух лидеров начались около 18:00 мск.

Кубинский лидер прибыл в Россию 4 мая. В рамках своего визита, приуроченного к 80-летию Победы, Бермудес посетил Санкт-Петербург, а затем направился в Москву, где уже провел встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. В праздничных мероприятиях примут участие, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.

Многие из глав государств уже прибыли в Москву. Так, 7 мая Путин также провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, они обсудили сотрудничество в области энергетики и множество других вопросов. В рамках встречи лидеры двух стран также подписали договор о стратегическом партнёрстве.