Москва, 7 мая, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на парад Победы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал дипломат.

Он также добавил, что посетить празднование не сможет президент Лаоса Тхонглун Сисулит, который заболел коронавирусом. Его страна будет представлена на уровне министра иностранных дел.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее, 6 мая, Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что в большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.