Мадрид, 7 мая, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Экс-футболиста и двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо засняли пьяным на выходе из ресторана в Мадриде, что спровоцировало недовольство фанатов его клуба. Видео появилось на странице фанатского сообщества «Вальядолида» в соцсети X.

Кадр из видео

На этом видео экс-футболист, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения с полузакрытыми глазами выходит из ресторана в сопровождении телохранителей и садится в автомобиль. На кадрах видно, как у выхода его криками встречает толпа людей, многие пытаются заснять его на телефон.

«Это нынешний президент и мажоритарный «Вальядолида». Это его поведение в то время как клуб, которым он владеет, проиграл восемь матчей подряд впервые за почти 100 лет. Это его наследие и то, что его волнует», — указано в публикации фан-сообщества, к которой прикреплено видео.

В настоящее время Роналдо является владельцем и президентом испанского футбольного клуба «Вальядолид», который в текущем сезоне находится на грани вылета. После публикации видео возмущенные фанаты клуба потребовали отставки бразильца с поста президента.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года экс-капитана московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова остановили пьяным за рулём в Ростовской области. Сотрудники ДПС с помощью алкотестера выявили у спортсмена 0,8 промилле, после чего был составлен протокол. Автомобиль Глушакова отогнали на штрафстоянку.