Москва, 7 мая, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Обладатель трёх премий «Оскар» и автор документального фильма «Интервью с Путиным» Оливер Стоун посетил крупнейший в мире кинозавод «Москино» в преддверии 9 Мая. Режиссер отметил развитие технологий в киноиндустрии и назвал кинопарк символом будущего.

Сергей Булкин/ТАСС Оливер Стоун

Гостя встретил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Во время экскурсии Оливеру Стоуну показали отрывки из фильмов, снятых на «Москино».

«Это прекрасная студия, которую вы построили, удивительная. Здесь как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать», — цитирует Стоуна газета «Комсомольская правда».

Также режиссер посетил съемочные павильоны «Кинозавода МЕТМАШ». Бывшую промзону вдоль Рязанского проспекта пару лет назад начали перестраивать под задачи киношников.

«Это прекрасный, удивительный, чудесный образец. Он олицетворяет будущее, показывает, что Москва полна жизни, строит. Очень смелый, авантюрный проект!» — сказал Стоун.

Во время встречи режиссера с Алексеем Фурсиным состоялось обсуждение потенциальных будущих проектов. «Мы обсудили возможности, которые есть у Москвы: и для съемок, и для создания декораций под один из проектов господина Стоуна. Об этом фильме он уже давно мечтает», — отметил Фурсин, добавив, что речь идет об историческом проекте с масштабными съемками.

Московский кинокластер объединяет инфраструктуру и услуги для кинопроизводства. В него входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького, кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино» и другое.