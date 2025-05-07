Вашингтон, 7 мая, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Об этом 7 мая заявили в Белом доме.

Molly Riley/Global Look Press

«Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества», — говорится в документе.

Также глава Белого дома назвал 8 мая 1945 года днем безоговорочной капитуляции Германии и «началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны». Трамп подтвердил приверженность США политике «мира через силу».

Он подчеркнул, что без жертв американских солдат Вторая мировая «не была бы выиграна» и мир сегодня «выглядел бы совсем иначе».

Ранее, 1 мая, политик в своей соцсети Truth Social провозгласил 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне, а 8 мая — Днем победы во Второй мировой войне. По мнению Трампа, США выиграли обе войны, приложив для это больше усилий, чем кто-либо в мире. Он также добавил, что в стране не праздновали эти достижения из-за того, что не находилось знающих, как это организовать, лидеров.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Белого дома указал на то, что США, «превосходя всех по силе, храбрости и военному мастерству», внесли решающий вклад в победу в обеих мировых войнах.

В январе американский лидер заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой войне, потеряв 60 млн человек. При этом американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году. Кроме того, потери Советского Союза оцениваются, по официальным данным, примерно в 27 млн человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя его слова, напомнил, что на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и советский народ заплатил за это самую большую цену. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте. При этом Россия помнит помощь США.

Песков подчеркнул, что озвученное Трампом количество жертв не соответствует официальным данным, но в то же время выразил надежду на то, что американцы разделят радость празднования 80-летия Победы.