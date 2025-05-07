Москва, 7 мая, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Порядка двух миллионов георгиевских ленточек раздадут волонтеры 8 и 9 мая посетителям АЗС «Роснефти» по всей России. На флагманских станциях в 20 регионах клиенты также получат памятные значки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Роснефти» проведут акцию «Георгиевская ленточка»

В этом году георгиевскую ленточку — символ памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны — получили сотрудники всех предприятий «Роснефти» и члены их семей, а также ветераны и школьники. Ленточки раздавали в том числе в рамках различных акций и мероприятий, таких как «Вернисаж Победы», «Сад Памяти», «Награды Победы», «Диктант Победы», «Марафон Победы», в ходе экскурсий в музеи воинской славы и автопробегов.

Кроме того, посетители АЗС «Роснефти» смогут послушать песни военных лет в уникальном исполнении хора Сретенского монастыря. На экранах возле касс будут демонстрировать видеооткрытки с QR-кодом для прослушивания произведений из новой музыкальной программы «Великой Победе посвящается». В ней собраны лучшие песни фронтовых лет, а в основе постановки — реальные истории о судьбах героев, прошедших верстами войны от Москвы до Берлина. Концерты с этой программой состоятся в 24 городах. Гастрольный тур завершится 3 июля концертом в Сочи.

В дни празднования Победы на территории ряда АЗС «Роснефти» будет также развернута полевая кухня, организованы тематические фотозоны, выставка гражданской автотехники 1940-х годов и выступления артистов с песнями военных лет.