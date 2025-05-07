Москва, 7 мая, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Установленные приказом нормы позволяют учитывать трудоемкость воспитательной и иной педагогической работы педагога, не являющейся преподавательской (например, методической), и перечень видов педагогического труда, включаемого в рабочее время педагогических работников», — указано в документе.

Согласно установленным нормам, старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и ряду других учителей полагается 36 часов рабочего времени в неделю. Инструкторам по физической культуре, воспитателям в интернатах и других организациях социального обслуживания — 30 часов, воспитателям, которые преподают детям с ОВЗ — 25 часов, а дефектологам и логопедам — 20 часов.

При этом объем учебной нагрузки должен оговариваться в трудовом договоре, который заключается с образовательной организацией.

Данный приказ Минпросвещения вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании, указала на низкие зарплаты молодых учителей и призвала Минпросвещения и Минтруд РФ обратить на это внимание. Она сообщила, что педагоги, недавно пришедшие в школы, получают в месяц до 30 тыс. рублей. На такую зарплату невозможно содержать семью, и это в том числе негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.