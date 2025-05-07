Москва, 7 мая, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным

Кубинский лидер прибыл в Россию 4 мая. В рамках своего визита, приуроченного к 80-летию Победы, Бермудес посетил Санкт-Петербург, а затем направился в Москву, где уже провел встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи с Медведевым Бермудес заявил, что читает его публикации в социальных сетях. Он уверил зампредседателя Совбеза в том, что кубинский народ «хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда».

Как передавало ИА Регнум, 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. В праздничных мероприятиях примут участие, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.