Москва, 7 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским мирным объектам являются террористическими и оправдывают продолжение спецоперации. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции», — отметил спикер Кремля.

Песков также уточнил, что киевский режим до сих не сделал ни одного заявления о готовности присоединиться к перемирию, предложенному президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника.

Киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.