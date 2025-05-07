Харьков, Украина, 7 мая, 2025, 18:58 — ИА Регнум. В Харькове ликвидирован конструктор дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гуменный. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Global Look Press

«Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, которая произошла в результате подрыва его автомобиля, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления», — указал он в публикации в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Заявление Умерова быстро распространилось в местных Telegram-каналах, однако вскоре после публикации глава украинского оборонного ведомства удалил данный пост. В министерстве также опровергли, что он делал подобные заявления.

Гуменный был главным конструктором украинского авиационного научно-технического общества КНК, которое отвечает за создание дронов малой и средней дальности.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля украинские спецслужбы подорвали автомобиль начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерала Ярослава Москалика, в результате чего он погиб. По подозрению в совершении теракта был задержан и арестован Игнат Кузин. В СК РФ сообщили, что Кузин действовал по указаниям СБУ, за убийство Москалика ему было обещано 18 тыс. долларов. Кузин также признался, что СБУ завербовала его еще в 2023 году.