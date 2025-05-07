Москва, 7 мая, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает демонстрировать нежелание и неготовность к миру, заявил 7 мая в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Global Look Press

Москва не слышала от руководителей киевского режима ни одного заявления о готовности присоединиться к трёхдневному перемирию, зато увидела действия Киева, отметил Песков.

«Они продолжают демонстрировать свою сущность. Они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание мира, склонность к террористическим действиям», — заявил пресс-секретарь президента.

Эти действия киевского режима оправдывают продолжение специальной военной операции, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Российские средства ПВО 6 мая сбили 524 дрона противника. Песков отмечал, что продолжающиеся атаки на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.