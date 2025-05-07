Будапешт, 7 мая, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европейского парламента в Страсбурге, где она заявила о необходимости ускорить вступление Украины в ЕС.

Global Look Press

Глава венгерского правительства назвал скандалом то, что за поставки оружия и финансовую поддержку киевского режима будут расплачиваться европейские налогоплательщики.

«Сегодня глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о новых планах: Украина получит деньги и оружие. Европейским налогоплательщикам придется платить по счетам. Скандал!» — написал Орбан в соцсети Х.

Ранее 7 мая фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит военную помощь, полностью откажется от энергоносителей из России и ускорит вступление Украины в объединение.

Как передавало ИА Регнум, Орбан 6 мая заявил, что постоянная военная поддержка Украины и ее прием в Евросоюз приведут к банкротству европейских государств. По его словам, деньги стран ЕС машинами вывозятся на Украину, в то время как союз испытывает острую нехватку финансов. При этом, если бы эти средства были включены в европейскую экономику, ни у кого не было бы таких проблем, подчеркнул премьер-министр.

Он считает, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.

19 апреля Орбан заявил, что прием Украины в ЕС не приведет к миру, но станет карт-бланшем на бесконечный вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что у государства нет четких границ, функционирующей экономики и суверенитета, и усомнился, что европейские налогоплательщики согласятся десятилетиями финансировать «миллионную армию».

Венгрия последовательно препятствует евроинтеграции украинского государства. В феврале Будапешт заблокировал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС и потребовал от киевского режима программу защиты прав национальных меньшинств, а именно венгерской общины в Закарпатье. 17 марта Венгрия не позволила выделить €20 млрд на военную поддержку Киеву, 20 марта ситуация повторилась.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая иностранная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а только свидетельствует об участии стран в вооруженном конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также указывал, что поставки оружия украинской армии только истощают ресурсы государств, которые идут на это.