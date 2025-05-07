Москва, 7 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Global Look Press

Также лидер Китая в ходе визита проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

После визита председателя КНР, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин посетит торжественные мероприятия в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры подписали договор о стратегическом партнёрстве двух стран. Кроме того, в столицу России прибыли президенты Сербии, Кубы и Бразилии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что в большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.