Железнодорожный, Московская область, 7 мая, 2025, 17:52 — ИА Регнум. В подмосковном городе Балашиха 12-летний школьник попытался поджечь участковый пункт полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Железнодорожный Life».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«12-летний школьник попытался поджечь участковый пункт полиции в Железнодорожном (микрорайон Балашихи. — Прим. ред.). Предварительно, сделать его это убедили телефонные мошенники», — говорится в сообщении.

По данным канала, полицейским удалось быстро потушить огонь своими силами и задержать школьника. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля в Москве полиция задержала 13-летнего подростка, который поджег дверь опорного пункта полиции по указке мошенников.

Ранее, 12 апреля, в подмосковном Нахабино подросток совершил поджог ТЦ «Элизиум». Его задержали и отправили на допрос. Позже в пресс-службе Росгвардии уточнили, что мошенники пообещали заплатить за поджог торгового центра 250 тыс. рублей.