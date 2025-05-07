Москва, 7 мая, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. Там его подготовят к сертификационным испытаниям, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех».

Кадр из видео

Перелет прошел в штатном режиме. Он продолжался 6 часов 8 минут и проходил на высоте 11 км. МС-21 развил скорость до 800 км/ч.

«Самолет выдержал длительный полет. Все работало прекрасно. Мы удовлетворены перелетом», — заявил летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Роман Таскаев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Ростеха».

Отмечается, что в Жуковский прибыл один из двух лайнеров, которые будут задействованы в программе сертификационных полетов.

В «Ростехе» напомнили, что МС-21 оснащен российскими двигателями ПД-14, комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислителями, коммутаторами, навигационными системами и средствами радиосвязи. Кроме того, на образце установлена отечественная вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, пульты самолетных систем и другие импортозамещенные компоненты.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля опытный образец импортозамещенного МС-21 впервые поднялся в небо. Самолет стартовал с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» и находился в воздухе чуть больше часа. Он поднялся на высоту 3 км и развил скорость 580 км/ч. Полет положил начало заводским доводочным испытаниям. На борту машины тестировались отечественные системы.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, он призван заменить в российском небе «боинги» и «эйрбасы». Авиастроители, уточнил он, заменили в лайнере около 80 иностранных систем и агрегатов.