Москва, 7 мая, 2025, 17:48 — ИА Регнум. В период ограничения работы интернета в Москве лучше брать с собой немного наличных, заранее смотреть маршруты движения и помнить, что эти неудобства временны и необходимы для безопасности граждан. Об этом в среду, 7 мая, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения в работе мобильного интернета в Москве возможны до 10 мая. Официальный представитель Кремля добавил, что это связано с «опасным соседством» и необходимостью обеспечить безопасность в дни торжеств.

Собеседник агентства напомнил, что на нескольких улицах столицы в связи с проведением парада Победы введут временные ограничения на движение и парковку. В связи с этим специалист посоветовал горожанам заранее планировать маршруты поездок.

«Чтобы избежать негативных последствий, лучше брать с собой немного наличных, заранее смотреть маршрут прогулки или поездки. А если вы привыкли пользоваться доставками, то стоит закупиться с расчетом на несколько дней», — заявил Ляховецкий.

Эти отключения созданы для безопасности граждан ввиду массовых атак со стороны киевского режима, рассказал политолог. Он уточнил, что таким образом силовым структурам проще устранять вражеские БПЛА.

«Важно помнить, что все эти неудобства — абсолютно ничто, по сравнению с тем, что героически переносят сейчас наши ребята на передовой. Они там находятся под угрозой вражеских беспилотников не пару дней, а 24/7», — сообщил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) проинформировала о возможных ограничениях доступа в интернет в период с 7 по 9 мая. В эти дни в Москве пройдут праздничные мероприятия, в связи чем принимаются меры безопасности. Ранее в тот день пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи массово жаловались на перебои в работе сервисов.

В тот же день эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с ИА Регнум пояснил, что сбои в работе мобильных операторов могут быть связаны с мерами по противодействию атакам БПЛА, так как замедление интернета мешает злоумышленникам определять интернет-координаты дрона. Он добавил, что такая практика давно используется в регионах, которые чаще других подвергаются атакам, например в Астраханской области. Жителям в таких случаях рассылают СМС-сообщения.