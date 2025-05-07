Москва, 7 мая, 2025, 17:44 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Москве между президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро обсуждались энергетические проекты и нефтяные вопросы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Венесуэла — наш партнер, и поэтому сотрудничество идет в самых разных областях. Конкретные дела обсуждались: энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия, проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке, с заинтересованностью российских компаний в инвестициях в Венесуэле», — отметил спикер Кремля.

Песков назвал прошедшие переговоры обстоятельными и отдельно отметил, что Венесуэла выразила готовность создавать для российских фирм «весьма привлекательные условия».

Мадуро находится в Москве с официальным визитом. Он также примет участие в параде Победы и других мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, в рамках встречи лидеры двух стран также подписали договор о стратегическом партнёрстве. Данный документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах.

В октябре 2024 года Путин провел встречу с Мадуро в Казани, где проходил саммит БРИКС. Российский лидер тогда подчеркнул, что РФ поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе объединения. Глава государства также назвал Венесуэлу одним из давних надёжных партнёров РФ в Латинской Америке и в мире в целом. По его словам, отношения стратегического партнёрства между странами продолжают укрепляться, а обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям. Путин также отметил рост и объёмы двухсторонней торговли.