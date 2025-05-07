Москва, 7 мая, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 7 мая прибыл в Москву.

Илья Питалев/РИА Новости

Он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Подготовка визита Вучича в Москву проходила на фоне скандалов и угроз со стороны политиков из целого ряда европейских стран, а также властей ЕС.

В частности, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что поездка Вучича на 9 Мая в Москву будет иметь негативные последствия для переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: такие угрозы свидетельствуют, что ЕС использует бандитские методы. Вучич не стал отменять поездку.

6 мая стало известно, что Литва и Латвия не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету Вучича на пути в Россию. В заявлении отмечалось, что решение приняли из-за якобы имеющей место «политической чувствительности цели полета».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что, запрещая лидерам европейских стран перелеты в Россию, страны Прибалтики продолжают политику русофобства.

Сербские СМИ днём 7 мая сообщали, что борт Вучича совершил вынужденную посадку в Баку из-за угрозы атак украинских беспилотников на Москву. Затем самолёт президента Сербии вновь взял курс на столицу России.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры подписали договор о стратегическом партнёрстве двух стран.