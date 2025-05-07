Москва, 7 мая, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что читает публикации зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в социальных сетях.

Екатерина Штукина/РИа Новости

«Нам довелось услышать то, что американцы заявили, что они одержали победу во Второй мировой войне. Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда», — отметил он в ходе встречи с Медведевым в Москве.

Кубинский лидер прибыл в Россию 4 мая. В рамках своего визита, приуроченного к 80-летию Победы, Бермудес посетил Санкт-Петербург, а затем направился в Москву, где уже провел встречу с Медведевым. На 7 мая у него также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. В праздничных мероприятиях примут участие, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.