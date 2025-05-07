Москва, 7 мая, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Аэропорты Жуковский в Московской области и Грабцево в Калуге временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал он в Telegram-канале.

Ранее работу этих воздушных гаваней временно приостанавливали для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. 6 мая в Жуковском временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились дважды. С 21:19 мск их отменили.

Как передавало ИА Регнум, с вечера 6 мая и на ночь 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов. Они затронули не менее 60 тыс. пассажиров.

За время действия ограничений в московском аэропорту Внуково, введенных вечером 6 мая, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы, а в воздушной гавани был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации.

В период 6–7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял свыше 70 рейсов, следовавших в другие аэропорты, на фоне введенных ограничений. В воздушной гавани организовали мобильную приемную.