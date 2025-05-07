Собянин: силами ПВО сбит летевший к Москве БПЛА
Москва, 7 мая, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.
Ночью 6 мая Собянин информировал об уничтожении 19 украинских БПЛА на подлете к городу. Обломки одного из дронов упали на юге Москвы в районе Каширского шоссе, существенных повреждений не было зафиксировано, обошлось без пострадавших.
Как передавало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ПВО уничтожило 524 украинских беспилотника.