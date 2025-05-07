Москва, 7 мая, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.

Ночью 6 мая Собянин информировал об уничтожении 19 украинских БПЛА на подлете к городу. Обломки одного из дронов упали на юге Москвы в районе Каширского шоссе, существенных повреждений не было зафиксировано, обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ПВО уничтожило 524 украинских беспилотника.