Кострома, 7 мая, 2025, 18:43 — ИА Регнум. В Костроме жилищный сертификат на 2,7 млн рублей получила обеспеченная семейная пара из Таджикистана. Мирзохид и его жена Рухсора ранее имели проблемы с российским законом: мужчину поймали пьяным за рулем и лишили водительских прав, а его супругу судили за воровство и нанесение побоев. При этом семейная пара не имеет проблем с деньгами: на своих страницах в соцсетях они хвастаются покупкой дорогостоящего внедорожника, а также новосельем в собственной квартире. Местные жители возмутились, что многие многодетные семьи Костромской области вынуждены годами стоять в очереди на подобные социальные выплаты, а льготы получают приезжие, да еще и не имеющие проблем с деньгами и жилплощадью. В ответ на возмущение местных жителей семья заявляет, что недовольные — просто им завидуют, а жилищный сертификат на крупную сумму они получили заслуженно. Об этом ИА Регнум рассказала Рухсора.

Социальные сети Супруги Мирзохид и Рухсора

В конце апреля в социальных сетях Костромы разгорелся скандал: жители региона возмутились, что администрация города выдала жилищный сертификат на сумму 2,7 млн рублей обеспеченной семье мигрантов из Таджикистана. В комментариях под новостью местные жители отметили, что многие многодетные семьи Костромской области вынуждены годами ждать своей очереди на подобные социальные выплаты, а в итоге такие льготы получают приезжие. При этом, по условиям государственной программы, данные сертификаты положены малоимущим семьям для улучшения жилищных условий.

Вручение жилищных сертификатов проходило в администрации Костромы еще в феврале. Тогда свидетельства о предоставлении социальных выплат на покупку квартиры получили 35-летний Мирзохид М. и его 32-летняя жена Рухсора. Семья воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

Вскоре местные жители обратили внимание на страницы семейной пары в социальных сетях, где они хвастаются покупкой новенького дорогостоящего внедорожника, а также выкладывают фотографии из собственной квартиры. Предметы быта, интерьер и дорогостоящий автомобиль указывают на то, что семья не бедствует и малоимущей считаться не может, отметили возмущенные жители Костромы.

На ситуацию обратили внимание правоохранительные органы. 1 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможных нарушений закона при получения семьей из Таджикистана социальной выплаты.

«В социальных сетях сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией жилищного сертификата на крупную сумму семье мигрантов из Таджикистана в городе Костроме. Несмотря на наличие в собственности жилого помещения и дорогостоящего автомобиля, фигуранты предоставили документы для присвоения статуса малоимущих. Местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, однако в администрации приняли решение в пользу семьи с миграционной историей», — сообщили в СК России.

СК РФ по Костромской области отчитался, что по данному факту организована процессуальная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

ИА Регнум удалось связаться с семьей Махкамовых. В разговоре с журналистами 32-летняя Рухсора заявила, что их семья получила сертификат абсолютно заслуженно и никакой проблемы в этом не видит.

«Я сейчас не имею права ничего говорить и рассказывать, мне нужно спросить у мужа, можно ли вам что-то говорить. Но я считаю, что мы правильно получили (жилищный сертификат) — на этом все. Больше не буду ничего говорить», — заявила ИА Регнум Рухсора.

Социальные сети Рухсора

После совещания с супругом женщина отказалась общаться с журналистами. При этом в социальных сетях Рухсора активно спорит с местными жителями, заявляя им, что все недовольные просто завидуют, и предлагает недовольным «окститься». После поднявшейся волны хейта семья закрыла свои страницы в социальных сетях.

Социальные сети

При этом известно, что ранее Мирзохид и его супруга Рухсора уже имели проблемы с законом. Согласно данным из открытых источников, в 2017 году Рухсора привлекалась к ответственности по административной статье о мелком хищении (часть 2 статьи 7.27 КоАП РФ). Местные жители рассказывают в социальных сетях, что женщина взяла детскую одежду в одном из магазинов и ушла, не оплатив товар. В декабре 2020 года Рухсора набросилась с кулаками на женщину в одном из ТЦ Костромы и снова попала под административное наказание, на этот раз по статье о побоях (статья 6.1.1 КоАП РФ). Суд оштрафовал женщину на 5000 рублей.

В том же 2020 году супруг женщины Мирзохид попался полицейским за рулем с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование — в результате суд Костромы лишил Мирзохида права на управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев, а также оштрафовал его на 30 000 рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Госдуме потребовали проверить законность выдачи жилья приезжим за госсчет. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал проверить законность выдачи жилья иностранным гражданам за счет государства. Письмо с соответствующей просьбой политик направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.