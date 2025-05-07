Вашингтон, 7 мая, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Следующим крупным шагом в переговорном процессе по Украине должны стать прямые контакты между Москвой и Киевом. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в Вашингтоне.

Global Look Press

«Я еще не настолько пессимистичен в этом вопросе. Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — ответил он на вопрос, считают ли США, что Россия не заинтересована в урегулировании.

При этом Вэнс уточнил, что следующим крупным шагом в переговорном процессе, с точки зрения США, должны стать прямые контакты между Москвой и Киевом.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса, однако будет заключать соглашение с Киевом. Он добавил, что это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения проблем, спровоцировавших украинский кризис.