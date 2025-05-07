Опубликовано видео удара системы залпового огня из КНДР в зоне спецоперации
Коц опубликовал видео удара системы залпового огня из КНДР в зоне спецоперации
Москва, 7 мая, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц 7 мая опубликовал в своём Telegram-канале видео работы произведённой в КНДР реактивной системы залпового огня M1991.
На кадрах видна стоящая на дороге боевая машина, которая выпускает реактивные снаряды по цели. Где именно проходил бой, не уточняется.
«Реактивная система залпового огня в калибре 240 мм на шасси трехосного армейского грузовика. Принята на вооружение сухопутных войск КНДР в 2012-м. Оснащена 12 направляющими. Дальность стрельбы реактивным снарядом, по данным южнокорейских СМИ, составляет около 120 км, что делает эту систему одной из самых дальнобойных в своём классе», — сказано в сообщении.
В связке с дронами-разведчиками самолётного типа с большой длительностью полёта эта РСЗО может стать надёжным средством по «выбиванию» систем HIMARS, Patriot, а также нанесению ударов по штабам и тыловым коммуникациям противника, отметил Коц.
«И, что самое главное, боекомплекта для этой системы хватит надолго — у нашего корейского союзника очень развито снарядное производство», — добавил он.
Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, докладывая Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном вытеснении сил противника из Курской области, отметил вклад военных КНДР в успех этой операции.
Пхеньян официально подтвердил отправку бойцов республики в Россию в рамках договора о стратегическом партнёрстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие бойцов Народной армии в освобождении курского приграничья.
28 апреля Путин обратился со словами благодарности к бойцам из КНДР, помогавшим российским военнослужащим в курском приграничье. Он выразил искреннюю признательность всему руководству и народу КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что бойцов Народной армии КНДР, помогавших в освобождении приграничья Курской области, удостоят российских наград.