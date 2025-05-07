Москва, 7 мая, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц 7 мая опубликовал в своём Telegram-канале видео работы произведённой в КНДР реактивной системы залпового огня M1991.

Кадр из видео

На кадрах видна стоящая на дороге боевая машина, которая выпускает реактивные снаряды по цели. Где именно проходил бой, не уточняется.

«Реактивная система залпового огня в калибре 240 мм на шасси трехосного армейского грузовика. Принята на вооружение сухопутных войск КНДР в 2012-м. Оснащена 12 направляющими. Дальность стрельбы реактивным снарядом, по данным южнокорейских СМИ, составляет около 120 км, что делает эту систему одной из самых дальнобойных в своём классе», — сказано в сообщении.

В связке с дронами-разведчиками самолётного типа с большой длительностью полёта эта РСЗО может стать надёжным средством по «выбиванию» систем HIMARS, Patriot, а также нанесению ударов по штабам и тыловым коммуникациям противника, отметил Коц.

«И, что самое главное, боекомплекта для этой системы хватит надолго — у нашего корейского союзника очень развито снарядное производство», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, докладывая Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном вытеснении сил противника из Курской области, отметил вклад военных КНДР в успех этой операции.

Пхеньян официально подтвердил отправку бойцов республики в Россию в рамках договора о стратегическом партнёрстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие бойцов Народной армии в освобождении курского приграничья.

28 апреля Путин обратился со словами благодарности к бойцам из КНДР, помогавшим российским военнослужащим в курском приграничье. Он выразил искреннюю признательность всему руководству и народу КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что бойцов Народной армии КНДР, помогавших в освобождении приграничья Курской области, удостоят российских наград.