Екатеринбург, 7 мая, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Ельцин-центр» поддерживает постоянный диалог с властями и формирует свою программу в соответствии с законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе организации РБК, комментируя предложение полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артёма Жоги сделать площадку более патриотичной.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Ельцин-центр» все 10 лет своего существования находится в постоянном диалоге с органами региональной власти и полпредством президента. Уверены, что такой диалог продолжится и в будущем. Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров», — заявили в общественном центре.

В пресс-службе отметили, что попечительский совет, членом которого является Жога, в 2024 году одобрил отчет о деятельности «Ельцин-центра». Полпредство президента в УрФО попросило центр предоставить площадку для проведения форума «Патриоты Урала», добавили там.

Ранее в ходе встречи с журналистами Жога назвал «Ельцин-центр» «хорошей площадкой», которая отошла от либерального настроя. Он предложил сделать центр более патриотичным и пояснил, что вопросы есть не к самой организации, а к приглашению туда людей с антироссийскими настроениями.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале журналисты заподозрили организаторов художественной выставки в «Ельцин-центре» в глумлении над погибшими российскими бойцами. Поводом стали работы художницы Алисы Горшениной, сотрудничавшей с группой Pussy Riot при работе над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО и о поджоге Останкинской телебашни. Позже Горшенину арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию символики экстремистского характера.