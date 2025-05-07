Москва, 7 мая, 2025, 16:58 — ИА Регнум. В Москве кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в российскую столицу по случаю празднования 80-летия Победы, встречает огромная георгиевская лента. Её закрепили вдоль маршрута следования глав государств.

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Кортежи едут по дороге по территории Кремля, вдоль которой установлены конструкции с закрепленными на них полотнами в цветах георгиевской ленты.

Первым георгиевскую ленту увидел президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он прибыл в Москву 7 мая и уже встретился с президентом России Владимиром Путиным в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, участие в параде Победы в Москве 9 мая примут, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на параде также будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что в большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.

Ранее Путин отметил важность георгиевской ленты. Глава государства заявил, что символы Победы в Великой Отечественной войне могут быть разными, нужно, чтобы за ними стояла общая история.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава государства подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.