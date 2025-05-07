Новороссийск, Краснодарский край, 7 мая, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Парад Победы в Новороссийске состоится 9 мая, несмотря на провокации Киева и угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Он отметил, что проведение мероприятия означает огромную ответственность. Однако парад в городе-герое, у которого есть свой символ мужества — Малая Земля, должен состояться.

«Благодарен правоохранительным органам за твердую позицию, мы обсуждали этот вопрос и приняли решение по проведению парада в Новороссийске», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Вечером 6 мая власти Новороссийска объявляли предупреждение о ракетной опасности, оно действовало более часа. О каких-либо последствиях не сообщалось.

В ночь на 3 мая украинские войска атаковали Новороссийск с применением беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. В результате пострадали пятеро гражданских лиц, среди которых двое детей. В ходе атаки повреждения получили 192 квартиры. Две из них были разрушены полностью. Власти города пообещали компенсировать жителям ущерб после сбора информации о последствиях налета.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По данным СК России на 7 мая, за указанный период в результате атак Киева пострадали 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли.