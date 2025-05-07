Москва, 7 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Московский аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме», — говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Уточняется, что за время действия ограничений, введенных вечером 6 мая, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы, а во Внуково был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 мая Росавиация предупредила о возможных задержках авиарейсов в Центральной России. Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что в связи с ограничениями на работу аэропортов самолеты, следующие в Москву, уходят на запасные аэродромы.

С вечера 6 мая и на ночь 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов. Более того, ограничения затронули не менее 60 тысяч пассажиров.