Киев, 7 мая, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, отметили в своей публикации 7 мая обозреватели газеты The Wall Street Journal.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Неназванные источники в руководстве киевского режима в беседе с изданием заявили, что коррупция в этой сфере распространена по всей Украине. Семьи погибших могут выбрать место захоронения, но не организаторов похорон, а местные власти должны объявлять тендер на проведение церемонии.

«Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих. Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о целой серии коррупционных скандалов на Украине, связанных с ВСУ и «территориальными центрами комплектования» (ТЦК, аналог военкомата).

В частности, ранее в мае украинский журналист опубликовал переписку, в которой спикер Киевской военной администрации Евгений Ивлев пообещал разбить ему лицо из-за расследования об имуществе работающего в ТЦК отца Ивлева.

Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко ранее рассказал, что военкоматы на Украине предлагают за деньги сделать отсрочку от службы. Злепко предложили заплатить за отсрочку 10 тыс. долларов, но он отказался, потому что не имел таких средств.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что из-за коррупции на Украине оружие, поставляемое Западом ВСУ, постоянно всплывает на чёрном рынке — в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.