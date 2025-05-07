МИД РФ назвал вопиющим отказ Литвы и Латвии на пролет спецборта Вучича в РФ
Захарова: отказ Литвы и Латвии на пролет спецборта Вучича в РФ является вопиющим
Москва, 7 мая, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Отказ Литвы и Латвии дать разрешение на пролет спецборта президента Сербии Александра Вучича в РФ является вопиющим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ — очередной вопиющий случай», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что никто не в силах разрушить стратегическое партнерство Москвы с Белградом.
Как передавало ИА Регнум, 6 мая Литва и Латвия не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету Вучича на пути в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. В заявлении отмечалось, что решение приняли из-за якобы имеющей место «политической чувствительности цели полета».
Кроме того, сербский лидер ранее отмечал, что приедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая объявили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Латвии и Литвы, отметил, что, запрещая лидерам европейских стран перелеты в Россию, страны Прибалтики продолжают политику русофобства.