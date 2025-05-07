Москва, 7 мая, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Отказ Литвы и Латвии дать разрешение на пролет спецборта президента Сербии Александра Вучича в РФ является вопиющим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ — очередной вопиющий случай», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что никто не в силах разрушить стратегическое партнерство Москвы с Белградом.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Литва и Латвия не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету Вучича на пути в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. В заявлении отмечалось, что решение приняли из-за якобы имеющей место «политической чувствительности цели полета».

Кроме того, сербский лидер ранее отмечал, что приедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая объявили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Латвии и Литвы, отметил, что, запрещая лидерам европейских стран перелеты в Россию, страны Прибалтики продолжают политику русофобства.