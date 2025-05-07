Минск, 7 мая, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что среди осужденных 24 мужчины и 18 женщин. При этом у 24 помилованных есть несовершеннолетние дети, двое из них — многодетные. В пресс-службе также подчеркнули, что МВД республики обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Лукашенко также помиловал 23 человека, которые ранее были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности. Отмечалось, что заключённые написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Кроме того, среди помилованных большая часть старше 50 лет, имеет хронические заболевания или же они являются родителями.