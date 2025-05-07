Касли, Челябинская область, 7 мая, 2025, 16:35 — ИА Регнум. В Каслях Челябинской области директора одной из дорожных фирм убили, а его тело закатали в бетон. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Тело мужчины нашли в колодце на одном из участков СНТ «Тихомировка». Оно было залито в бетон», — цитирует агентство слова источника.

По его данным, компания погибшего имела долги в несколько миллионов рублей перед подрядчиками. В агентстве предположили, что убийство директора произошло из-за денег. Других подробностей не приводится.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Ставропольском крае задержали 74-летнего пенсионера, который из-за долга убил своего 38-летнего знакомого, после чего закатал его тело в бетон и выбросил в реку.