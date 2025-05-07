Калуга, 7 мая, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в открытии стелы «Рубеж воинской доблести» в деревне Ивановское Износковского района.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калужской области открыли стелу «Рубеж воинской доблести»

В торжественной церемонии приняли участие архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, руководство Износковского района, участники спецоперации, депутаты и жители муниципалитета. Мероприятие началось с возложения цветов к братскому захоронению в деревне Ивановское. Архиепископ Максимилиан совершил литию по погибшим воинам и чин освящения стелы. Затем у стелы состоялся митинг.

Почетное звание «Рубеж воинской доблести» деревням Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово Износковского района депутаты Законодательного собрания Калужской области присвоили в 2022 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Отечества. На территории района фронт стоял более года: с января 1942-го по апрель 1943‑го. Особенно тяжелыми бои были в январе–апреле 1942 года.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калужской области открыли стелу «Рубеж воинской доблести»

«Низкий поклон всем тем, кто участвует в поисковом движении, всем, кто чтит память наших предков, передаёт её последующим поколениям», — заявил Геннадий Новосельцев. Он рассказал, что в год 80-летия Победы Законодательное собрание региона издало книгу, посвящённую городам и рубежам воинской доблести, где есть отдельная глава, посвящённая Ивановскому полю. Экземпляр книги он вручил главе администрации района Владимиру Леонову.

Геннадий Новосельцев поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы. «Мы все ждём с нетерпением наших воинов, которые сегодня находятся на специальной военной операции. Ждём их домой здоровыми, невредимыми. Если мы будем вместе, мы обязательно победим!» — сказал он.