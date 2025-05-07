Москва, 7 мая, 2025, 16:24 — ИА Регнум. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российских детских садах, школах и педагогических вузах прошла всероссийская акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», участие в которой приняли более 12,5 млн человек. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Российского детско-юношеского центра.

пресс-служба Российского детско-юношеского центра

В акции участвовали школьники, студенты, активисты «Движения первых» и «Юнармии», учителя, советников директоров школ по воспитанию, вожатые. Они отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций.

Акция проводится третий год подряд во всех регионах страны, а также в городе Байконуре, при поддержке Министерства просвещения.

«Важно поддерживать такие инициативы, идущие от сердца, вырастающие из любви и уважения к своей Родине, стремления передать эти чувства подрастающему поколению. С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-Героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране. В прошлом году к ней присоединилось около 10 млн человек, и я уверен, что с каждым годом эта цифра будет только расти», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В рамках акции состоялись торжественные линейки, на которых школьники и студенты держали портреты своих предков — Героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Сталинграда и других городов. Ребята вместе с наставниками прочитали стихи и спели песни о Великой Отечественной войне.

«Святая обязанность нынешнего поколения — сохранить и передать потомкам истинную историю народа, память о великом подвиге Героев, выстоявших и победивших фашизм. Большую работу в этом направлении проводят советники директоров по воспитанию, которые развивают в образовательных организациях музеи, патриотические объединения и клубы, побуждают в ребятах интерес к истории Родины и чувство ответственности за её судьбу и будущее», — отметил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

Кроме того, в рамках акции состоялись уроки мужества, на которых учащиеся вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО вспоминали, какой ценой далась Победа.

«Принимать участие в «Бессмертном полку» должны не только взрослые, но и дети. Так они осознают важность своих корней и значимость вклада своих предков в Победу над фашизмом. Это формирует чувство гордости за страну и её историю, способствует укреплению семейных связей», — отметила советник директора по воспитанию школы №61 им. С. В. Капранова города Чебоксары Мария Константинова.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в российских школах и вузах в рамках проекта «Разговоры о важном» прошли внеурочные занятия, которые посвятили подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. К школьникам и студентам обратились свидетели истории Победы — ветераны из России, Белоруссии и Абхазии. Они дали наказ будущим поколениям хранить мир, ценить свободу и помнить о героизме тех, кто отстоял её ценой своей жизни.