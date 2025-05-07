Москва, 7 мая, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Благодаря победе Красной армии над фашистской Германией и героизму советского народа удалось спасти Европу и всё человечество. Об этом 7 мая в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 млн человеческих жизней удалось спасти Европу и всё человечество», ― указал венесуэльский лидер.

Мадуро от лица народа Венесуэлы выразил Путину особое чувство восхищения в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной ужасной войне.

«Если бы это не было сделано, человечество вошло в фазу преступлений и очень серьёзного кризиса», ― констатировал президент Венесуэлы.

По словам Мадуро, сегодня Россия является ключевой державой среди всех стран на планете.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с Мадуро Путин отметил, что для России 9 Мая — особый день, символизирующий победу над нацизмом. Приветствуя венесуэльского коллегу, российский лидер поблагодарил его за то, что тот прибыл в Москву в преддверии Дня Победы.

Ранее президент Венесуэлы провозгласил день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом, 30 апреля, Днем Победы человечества над фашизмом. Он напомнил, что в 1945 году весь мир услышал, что Красная армия Советского Союза вошла в Берлин, победила Гитлера и установила знамя Советского Союза над Рейхстагом, что стало легендарным символом триумфа человечества над фашизмом.

Как отметил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, страна присоединилось к празднованию 80-й годовщины победы Советского Союза над нацизмом, подняв над Каракасом Знамя Победы размером 25 на 11 метров в память о погибших за человечество воинах.

По словам министра, власти страны таким образом отмечают историческую Победу 1945 года, ознаменовавшую окончание Второй мировой войны. Он подчеркнул, что подъем советского флага над горой Гуарайра Репано является данью уважения героям, отдавшим жизни в борьбе с нацизмом, и подтверждает решимость Венесуэлы противостоять фашизму.