Лондон, 7 мая, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на планы российского лидера Владимира Путина в отношении Украины, даже если будет угрожать введением новых санкций против Москвы. Об этом заявило британское издание Unherd.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Отмечается, что военное преимущество в конфликте находится на стороне России, поэтому рычаги влияния у Вашингтона ограничены.

«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента, а США не могут резко увеличить военную помощь Украине, учитывая, что их запасы уже исчерпаны», — говорится в статье.

Указано также, что бесполезными и даже рискованными будут и попытки США продемонстрировать готовность оказать киевскому режиму военную поддержку. Возможная отправка в зону конфликта дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot не только не окажет существенного давления на Россию, но и не поможет Украине.

«Хуже того, это решение усилит вовлеченность США и приведет к напрасной трате ресурсов на военные действия, которые не затрагивают основные интересы США», — отметило издание.

Сообщения о возможной передаче Киеву комплексов Patriot из тех, что находятся в Израиле и Европе, появились в начале мая. В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны еще 10 таких комплексов. Он также выразил готовность заплатить за них до $50 млрд, но не уточнил, где планирует взять деньги, учитывая дефицитный украинский бюджет.

В США также сообщили, что против России могут быть введены новые санкции в случае, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине затянутся. При этом отмечалось, что Трамп пока не принял никакого решения, так как дипломатические усилия продолжаются.

В конце апреля Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса, однако будет заключать соглашение с Киевом. Он добавил, что это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения проблем, спровоцировавших украинский кризис.

Ранее Путин указывал на то, что для урегулирования кризиса на Украине Киеву следует вывести все силы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально признать воссоединение этих регионов с Россией. Кроме того, киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО и обеспечить права русскоязычных граждан на контролируемой им территории. Еще одно условие касается западных санкций против России — они должны быть отменены.