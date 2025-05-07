Баку, 7 мая, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Борт президента Сербии Александра Вучича после вынужденной посадки в Баку из-за угрозы атак украинских беспилотников вылетел в Москву, где глава государства примет участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы. Об этом сообщило сербское издание Vreme.

Global Look Press

«Самолет, на котором президент Вучич летел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, вновь продолжил свой путь уже из Баку в столицу России», — говорится в сообщении.

Также, согласно данным отслеживающего полеты трекера ADS-B Exchange, борт сербского лидера уже находится над территорией России и сейчас пролетает Волгоград.

Как передавало ИА Регнум, Вучич ранее отмечал, что приедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая объявили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.

6 мая Литва и Латвия не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету Вучича на пути в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. В заявлении отмечалось, что решение приняли из-за якобы имеющей место «политической чувствительности цели полета».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что, запрещая лидерам европейских стран перелеты в Россию, страны Прибалтики продолжают политику русофобства.