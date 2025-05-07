Москва, 7 мая, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Завершение конфликта между Индией и Пакистаном сложно прогнозировать, так как обеим сторонам надо сохранить лицо, оставив последнее слово за собой. Об этом в среду, 7 мая, заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с ИА Регнум.

Idrees Abbas/Global Look Press

«Ограниченные удары по приграничным территориям, в общем-то, предсказывали практически все наблюдатели сразу после теракта в Кашмире 22 апреля. Здесь главный вопрос, действительно, а что будет дальше? К чему это может привести? Потому что ясно, что обеим сторонам помимо всего прочего надо сохранить лицо, оставить последнее слово за собой», — сообщил политолог.

Эксперт также считает, что политическая и идеологическая шумиха вокруг этих событий во многом адресована не внешнему миру и друг другу, а своим внутренним избирателям. Поэтому каждому руководству надо показать, что оно не уступает в этом болезненном вопросе давлению противоположной стороны, уточнил специалист.

«Если вспоминать опыт 2019 года, то тогда Индия тоже ударила по территории Пакистана, по предполагаемым базам террористов. Пакистан в ответ сбил самолет, захватил в плен летчика, и потом этот летчик был допрошен и возвращен в Индию уже в качестве доказательства доброй воли. В том случае стороны сохранили лицо и сумели уйти от эскалации. Говоря о том, будет ли в этом случае эскалация — пока мы с вами разговариваем, уже могло случиться много чего», — заявил Волхонский.

Эксперт не стал говорить о том, какое именно будет продолжение у индо-пакистанского конфликта в этот раз, но выразил надежду, что всё ограничится ударами по приграничным территориям. При этом, слыша воинственную риторику с обеих сторон, закрадываются опасения, что всё может пойти по более плачевному сценарию, добавил собеседник агентства.

«Возможный обмен ядерными ударами, к сожалению, это не область фантастики, и исключать такую возможность нельзя. Но я думаю, что обмен такими ударами для Индии был бы катастрофичен, а для Пакистана самоубийственен. Поэтому я думаю, что на это не пойдут. Хотя прогнозы такие, аналитика такая была именно на 2025 год. Это предсказывал и покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский, и некоторые британские мозговые центры»,— поделился мнением специалист.

Политолог считает, что вероятность дипломатического урегулирования данного конфликта с привлечением третьих стран довольна низка. По словам Волхонского, несмотря на визит главы иранского МИД Аббаса Арагчи в Пакистан и запланированную поездку в Индию, мирное урегулирование при посредничестве Ирана вряд ли состоится.

«Тут проблема упирается в то, что Пакистан готов к международному посредничеству, а Индия считает это вопросом двусторонних отношений и отрицательно смотрит на привлечение международных посредников или решение это на каких-то международных площадках. Прежде всего, конечно, вопрос Кашмира. Речь идет о вопросе Кашмира, в который упираются все остальные проблемы»,— подытожил собеседник агентства.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после нападения членов террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, после этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии. Это решение касается всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний.

Кроме того, Пакистан немедленно закрывает контрольно-пропускной пункт «Вагах». Весь трансграничный транзит из Индии по этому маршруту должен быть приостановлен без исключений. Те, кто пересек границу с соответствующими разрешениями, могут вернуться через этот КПП, но не позднее 30 апреля.

6 мая в ходе операции «Синдур» Вооруженные силы Индии нанесли ракетный удар по объектам на территории Пакистана. Целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что она была намеренно нанесена по гражданским лицам. На следующий день, 7 мая Пакистан нанес ответный удар по Индии.

В МИД РФ призывали Индию и Пакистан к сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации в регионе. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова выразила надежду, что разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам.