Курган, 7 мая, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В Кургане сотрудники похоронного бюро раскидали кресты и помочились в гробы в офисе бюро-конкурента. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на приближенные к силовым структурам источники.

Ekaterina Sychkova/Global Look Press

«В похоронном салоне случился инцидент. Три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты», — цитирует агентство слова источника.

По его данным, правоохранители не исключают наличия у дебоширов криминального прошлого и причастности к группировке «Локомотив». Потерпевшая сторона знает визитеров как сотрудников бюро-конкурента и уже написала на них заявление в полицию.

Уточняется, что сам конфликт, попавший на камеры видеонаблюдения, произошел в начале апреля. Как пишет агентство, похоронщики одной из городских организаций решили запугать небольших конкурентов. Более того, конфликт и угрозы также произошли возле одного из моргов в городе.

Как передавало ИА Регнум, ранее сразу две организации по оказанию ритуальных услуг с разницей в один день сгорели в Иркутском районе Приангарья. По версии спасателей, предварительной причиной пожаров в обоих случаях может быть поджог.