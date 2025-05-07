Москва, 7 мая, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Проектный офис развития Арктики представил сайт с переводами песен Победы на языки коренных малочисленных народов Севера. На сайте можно узнать, как звучит «День Победы» по-нганасански, «Катюша» по-эвенкийски или «Журавли» на хантыйском языке.

В переводе принимали участие представители Ассоциации коренных малочисленных народов, а также Центра традиционных знаний и языков коренных малочисленных народов. Эти переводы были изданы в виде книги-сборника при финансовой поддержке ПОРА в 2021 году.

«Победа в Великой Отечественной войне — это общий подвиг всех народов нашей страны. И песни Победы у всех наших народов — общие», — подчеркнул генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

Директор Центра традиционных знаний и языков КМНСС и ДВ РФ, руководитель проекта по переводу песен Победы на языки коренных малочисленных народов Нина Вейсалова добавила, что проект станет общим вкладом в укрепление памяти о героях в Год защитников Отечества.

«Проект Ассоциации КМНСС и ДВ РФ по переводу главных песен нашей страны оказался всенародным — в память о героях Великой Отечественной войны он объединил всех: носителей редких языков и не владеющих языками, молодёжь и старшее поколение северян», — отметила Вейсалова.

Впервые просветительская акция по переводу песни «День Победы» на языки народов России и мира прошла в мае 2020 года, в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ активно поддержала эту акцию и силами санкт-петербургского отделения собрала порядка 50 оригинальных авторских переводов песни «День Победы» на 34 языках коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включая диалекты и говоры.

В мае 2021 года в Санкт-Петербурге, в Доме дружбы Ленинградской области, состоялось праздничное мероприятие «Песни Победы на языках народов России», на котором военные песни были исполнены на языках северных народов, а также был представлен сборник с переводами песен, изданный на средства ПОРА.

С тех пор число переводов песен Победы увеличилось. Запуск сайта, на котором собраны актуальные тексты известных военных песен на языках коренных народов России, стал новым этапом в развитии проекта.