Москва, 7 мая, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Американскому режиссеру Оливеру Стоуну провели экскурсию на кинозаводе «Москино». На площадке его встретил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Kremlin.ru Оливер Стоун

«Мы хотим, чтобы кино передало историческую красоту нашего города, поэтому городу нужны современные киностудии, на которой мы и находимся. Поэтому мы создаем на территории города павильоны <…> с современным оборудованием. Эта площадка создана для инноваций в сфере кино и анимации», — отметил Фурсин.

Кроме того, американскому режиссеру показали отрывки из российских фильмов, снятых в павильонах «Москино».

«Это прекрасная студия, которую вы построили, удивительная. Здесь как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать», — заявил Оливер Стоун.

По мнению режиссера, кинозавод «Москино» показывает будущее.

«Она (Москва. — Прим. ред.) полна жизни и продолжает созидать даже в трудные времена, создав это великолепное предприятие. Это очень смелый, предприимчивый и уверенный в завтрашнем дне проект. На это удивительно смотреть», — добавил режиссер.

Фурсин, в свою очередь, подчеркнул, что Стоун не исключил возможности снять фильм на историческую тематику в российской столице.

Кинопарк «Москино» представляет собой новаторскую инфраструктуру для съемок фильмов, сериалов, клипов и рекламных роликов. Удобное обустройство позволяет кинематографистам проводить съемки в крытых павильонах, на натурных площадках кинопарка, а также строить новые уличные декорации.