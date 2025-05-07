Москва, 7 мая, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Обострение индо-пакистанского конфликта может оказать негативное влияние на поставки в Россию ряда товаров из этих стран. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистическое данные обеих стран.

Global Look Press

Согласно торговым данным, суммарный импорт России из Индии и Пакистана в 2024 году составил почти $5 млрд. Из них $4,92 млрд пришлось на Индию и лишь $68,6 млн — на Пакистан.

При этом наибольшую долю импорта из Индии составили такие товары, как вычислительные машины и смартфоны ($739 млн), фармацевтическая продукция ($420 млн) и искусственный корунд ($160 млн). Среди пищевых продуктов наибольший объем импорта пришелся на экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая, а также сам чай ($156 млн), креветки ($124 млн) и рис ($70 млн).

Из Пакистана же Россия импортировала преимущественно одежду и аксессуары ($33 млн) и приборы для медицины и ветеринарии ($7,7 млн).

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после нападения членов террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии. Это решение касается всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний.

6 мая в ходе операции «Синдур» Вооруженные силы Индии нанесли ракетный удар по объектам на территории Пакистана. Целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что она была намеренно нанесена по гражданским лицам. На следующий день, 7 мая Пакистан нанес ответный удар по Индии.