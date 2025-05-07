Москва, 7 мая, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Киевский режим требует обменять вывезенных в Сумскую область мирных жителей Курской области на своих граждан, задержанных в РФ за пособничество терроризму, сообщила 7 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она отметила, что представители киевского режима не отказывают в возвращении вывезенных жителей Курской области, но и не обозначают конкретную дату этого возвращения.

«Украинская сторона считает, что [российские власти] должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме. Компетентные органы [РФ] имеют свое видение в этом отношении и пока диалог не завершился», — сказала Москалькова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля омбудсмен заявила, что киевский режим незаконно удерживает 52 жителя Курской области, которые были захвачены в плен в период оккупации региона бойцами ВСУ. Москалькова подчеркнула, что Украина тем самым нарушает международные нормы.

Ранее сообщалось о возвращении части вывезенных на Украину жителей Курской области. В конце марта в Россию вернулись ещё 25 жителей региона. Граждан осмотрели медики, им оказали помощь психологи и юристы. Также им была оказана материальная помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров.

26 апреля начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении разгрома формирований ВСУ, которые вторглись в курское приграничье. Общие потери противника на этом направлении составили 76 тыс. военных. ВС РФ приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.