Калуга, 7 мая, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев встретился с участниками автопробега по городам-героям, расположенным на территории России и Белоруссии. Пробег приурочен к 80-летию Великой Победы и организован Московской городской думой в рамках патриотического проекта «Города-герои — города героев».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Участники автопробега по городам-героям прибыли в Калужскую область

Близ военно-исторического музея «Зайцева Гора» в Калужской области с спикером регионального парламента встретились участники пробега — Герой России лётчик-космонавт Российской Федерации депутат Московской городской думы Олег Артемьев, Герой России член Клуба героев полковник Рафик Ихсанов, а также Герой Советского Союза член Клуба героев полковник Наби Акрамов.

«Вся Калужская область — это территория подвига. Особенно Варшавское шоссе, Ильинские рубежи, Зайцева гора, Безымянная высота — это места нашей гордости, которые знает вся страна. Здесь, на Зайцевой горе, каждый сантиметр полит кровью наших великих предков», — заявил Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Участники автопробега по городам-героям прибыли в Калужскую область

Он рассказал, что совместно с Московской городской думой Законодательное собрание Калужской области реализует и другие проекты. «Мой коллега, депутат Олег Комиссар, занимается созданием музея московского народного ополчения в Спас-Деменске. В этом году будет положено начало формированию экспозиции. Мы это делаем для того, чтобы молодые люди, как и мы, гордились нашими предками, помнили их подвиги», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.