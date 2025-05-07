Москва, 7 мая, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Провальный процесс избрания лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ указывает на то, что политическая система страны пребывает в кризисном состоянии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Michael Kappeler/Global Look Press Фридрих Мерц

«Эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как, собственно, и экономика Германии, находится не в лучшем состоянии. Можно сказать, в кризисе», ― пояснил дипломат.

Он также отметил, что внутриполитическая ситуация в ФРГ достаточно напряженная. По словам Грушко, на настроениях избирателей сказываются те проблемы, с которыми сталкивается сегодня страна.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая депутаты бундестага избрали нового канцлера Германии. Им стал Фридрих Мерц. При этом с первой попытки он не смог набрать нужного количества голосов. Избрать главу правительства получилось только во втором туре голосования. В тот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Мерца новым канцлером ФРГ.

Первое голосование состоялось ранее в этот же день. Мерц получил лишь 310 голосов. Канцлера не удалось избрать с первой попытки впервые в новейшей истории Германии с 1945 года. Неудачное голосование спровоцировало обвал фондового рынка в ФРГ, сообщали местные СМИ.

На этом фоне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель потребовала отставки Мерца и проведения новых выборов. По ее словам, неудачное голосование свидетельствует о том, на каком слабом фундаменте строится небольшая коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ, за которую проголосовали избиратели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что перемены в правительстве ФРГ не имеют значения для России, так как за последние годы ФРГ настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом олимпе существенной роли не играет. При этом РФ готова к любым вариантам развития событий, указала дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену правительства в Германии, отметил, что Россия остается открытой для взаимовыгодных отношений с ФРГ. Москва при этом будет в первую очередь оценивать нового канцлера по поступкам.